طرح لحوم بسعر 85 جنيه للكيلو استعدادًا للعيد ‪ بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بالأسواق ومنافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية بكميات مضاعفة لمواجهة الطلب المتزايد خلال أيام العيد وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء من على كاهل محدودى الدخل، مشيرًا إلى التنسيق مع شركات القطاعين العام والخاص والشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ القوات المسلحة لضخ وتوفير كميات إضافية من السلع في حالة حدوث أي طارئ أو اختناقات‪. ‬وأشار المحافظ إلى التنسيق والتعاون بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري وتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأسواق ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمجمدات ومراكز تعبئة السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واحكام السيطرة على عمليات تداول المواد البترولية بجميع محطات الوقود وضبط المخالفين مشددًا على الالتزام بالإعلان عن الأسعار على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك في حالة المخالفة‪. ‬واضاف أنه تم الاعلان عن طرح 48 عجل جاموسي حي بمحطة بني سند بأوزان تصل من 401 إلى 550 كيلو جرام قائم بـ 48 جنيه للكيلو، 12 عجل بقري فريزيان بمحطة الحمام بأوزان تصل من 401 إلى 550 كيلو جرام قائم بـ 55جنيه للكيلو بالاضافة إلى طرح لحوم بلدي مشفاه بالمنفذ الرئيسي بحي السادات بـ 100 جنيه للكيلو للمستهلك بواقع عجلين يوميًا، فضلًا عن منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية الموزعة بـ 27 منفذ وكذلك منافذ القوات المسلحة الثابتة والمتنقلة، و22 سيارة لعرض اللحوم ضمن منافذ مشروع سيارتي (عربيتي) التابعة لوزارة التموين.‪ ‬وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، إنه قد تم توفير كميات مناسبة من اللحوم الحية والطازجة والضأن والسوداني والبرازيلي المبردة والطازجة بأسعار مخفضة سيتم طرحها بكافة منافذ الشركة المصرية والمجمعات الاستهلاكية (النيل، الأهرام، المصرية)، لافتًا إلى طرح لحوم طازجة سوداني مبرد بـ 85 جنيه للكيلو، و90 جنيه لكيلو الضأن المجمد، 110 جنيه للحوم البلدي الطازجة، و65 جنيه سعر لكيلو اللحوم البرازيلي المجمد بالاضافة إلى الدواجن المجمدة بسعر 37 جنيه للكيلو.