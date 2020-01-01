ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في الشرقية

شكلت إدارة تموين منيا القمح، حملة تفتيشية للمرور على المخابز ومحلات الجزارة بالاشتراك مع الطب البيطري برئاسة علي عبدالمحسن مدير الإدارة ورئيس الرقابة كرلس عبدالملك، والمفتشين سعيد عبدالله وأشرف كمال، لتفقد الأسواق وضبط المخالفين.جرى تحرير محضر 2552 جنح، ضد صاحب محلين جزارة بكفر أبو الزقازيق وكفر علي غالي، لحيازتهما وعرضهما للبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحرير تقارير مخالفة لـ9 مخابز بلدية لعدد من المخالفات كإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين.وشنت إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة على محلات الجزارة بمشاركة لجنة من إدارة الطب البيطري، وتم تحرير 5 محاضر جنح ا د ط ضد بعض أصحاب محال الجزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية.كما قامت اللجنة المشكلة، بتحرير محضر جنح ضد أحد منافذ بيع اللحوم الكبرى وذلك لوجود لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على كمية مقدارها 300 كيلو لحوم سودانية على ذمة المحضر.وشنت إدارة تموين أولاد صقر برئاسة صلاح منصور مدير الإدارة وبرفقة لجنة من الطب البيطري ومجلس المدينة ومركز الشرطة، حملة تفتيشية على بعض محال الجزارة وتم تحرير 9 محاضر جنح ضد أصحابها لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية.وحررت إدارة تموين كفر صقر، 6 محاضر جنح أمن دولة ضد بعض أصحاب محال الجزارة لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم البلدية.كما قامت إدارة تموين ههيا، بالتفتيش على محال الجزارة برئاسة مدير الإدارة نبيل عسكورة، وتم تحرير 5 محاضر ضد أصحاب محال الجزارة لقيام أصحابها بالذبح خارج المجزر، كما تم تحرير تقرير ضد مخبز مخالف لإنتاجه خبر ناقص وزن.