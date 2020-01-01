ضبط طن ونصف دجاج فاسد في دمياط (صور)

شنت مديرية أمن محافظة دمياط، تحت إشراف اللواء خالد إبراهيم مدير أمن دمياط، حملة لضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة وضبط محتكري السلع وبيعها بالسوق السوداء.أسفرت الحملة المكبرة المشكلة من مباحث التموين برئاسة الرائد أحمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، عن ضبط طن ونصف دجاج غير صالح ومجهولة المصدر بمجزر بمدينة كفر البطيخ،بعد ورود معلومات تفيد بقيام صاحب مجزر غير مرخص لذبح بذبح دواجن فاسدة وغير صالحة.تم ضبط كميات من الدجاج المذبوح عبارة عن صدور وأوراك وأجنحة وبانية مخلى غير صالح طبقا للكشف الظاهري من قبل الأطباء البيطريين وكذلك مجهولة المصدر ولا توجد اى بيانات مدونة عليه، كما بها تغير في الصفات.كما تم ضبط مخلفات ذبح الدجاج على الرغم من أن المجزر غير مصرح له بالذبح والترخيص فقط للتعبئة والتجهيز وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.تم تحرير المحضر رقم 1940 لسنة 2020 جنح مركز شرطة كفر البطيخ، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.