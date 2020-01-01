«حميات جرجا» يعلن خلوه من حالات كورونا

أعلن الدكتور عماد فرجاني، مدير الطب الوقائي في إدارة جرجا الصحية في محافظة سوهاج، اليوم، خلو مستشفى حميات جرجا المخصص لعزل حالات فيروس كورونا المستجد من الحالات تماما، لأول مرة منذ تشغيلها كمستشفى عزل.وأوضح مدير الطب الوقائي في جرجا أن آخر حالة كانت تتلقى العلاج في المستشفى، تعافت وخرجت مساء أمس لتصبح المستشفى خالية تماما من حالات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المستشفى لن يتم إغلاقها كمستشفي عزل وعودتها إلى طبيعتها في هذا الوقت، وإنما سننتظر تحسبًا لظهور حالات تحتاج إلى العزل خلال الفترة القادمة لاسيما مع فترة العيد، التي تزداد بها مخاوف حدوث تجمعات كبرى ينتج عنها إصابات جديدة.يذكر أن مستشفى حميات جرجا تم تشغيلها كمستشفى عزل، عقب تطويرها بتكلفة تجاوزت المليون جنيه تبرع بها أحد رجال الأعمال، بينما أشرفت إدارة جرجا الصحية على أعمال التطوير والتشغيل.