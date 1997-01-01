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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعر جميل عبدالرحمن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:57 ص
جميل عبد الرحمن
جميل عبد الرحمن
نضال ممدوح
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يحل الشاعر المصري جميل عبدالرحمن٬ في السادسة من مساء اليوم٬ ضيفًا على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".

ومن المقرر أن يقرأ عبدالرحمن قصيدتين بعنوان: "لا رأى الله صباحًا ضيعك- نزيف النخل".

يُشار إلى أنه سبق وصدر لجميل عبدالرحمن عددًا من الدواوين الشعرية نذكر منها: على شواطئ المجهول٬ عذابات الميلاد الثانى٬ لماذا يحولون بينى وبينك٬ أزهار فى حديقة المنفى٬ تموت العصافير لكن تبوح٬ ابتسامة من زمن البكاء٬ أمام تشققنا نعترف٬ فى مدينة الوجوه القصيرة٬ عناقيد من الجمر وغيرها.

وقد حصل جميل عبدالرحمن على العديد من الجوائز طوال رحلته الشعرية تقديرًا لأصالته وجزيل عطائه، ومنها: جائزة عبدالعزيز البابطين عام 1991م، وحصل على ميدالية سيناء التقديرية الذهبية التى أهديت لعشر شخصيات على مستوى الجمهورية بمؤتمر أدباء مصر فى الأقاليم (الثامن) بالعريش عام 1993م، ثم كللت جهوده الشعرية بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية فى الشعر عام 1997 عن ديوان "أمام تشققنا نعترف".

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