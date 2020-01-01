رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«ليكيلا مصر»: توجيه معظم استثمارات الشركة إلى مصر المرحلة المقبلة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:57 ص
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب
محمد إبراهيم
طباعة
التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالمهندس فيصل عيسى، المدير العام لشركة "ليكيلا مصر"، والتي تعد من كبرى الشركات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتركز استثماراتها في القارة الافريقية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المستشار محمد عبد الوهاب أهمية الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، وما قامت به الحكومة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية نتج عنها تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري وما تتخذه الحكومة حاليًا من إجراءات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين الإنتاج.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى الأهمية التي تحتلها مصر كبوابة لقارة إفريقيا والأكثر جذبا للاستثمار بها خلال الأعوام الماضية، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار تتابع عن كثب الخطوات التنفيذية للمشروعات الكبرى وتعمل على تذليل أي تحديات تؤثر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في مصر.

وخلال اللقاء، قال المهندس فيصل عيسى، مدير شركة "ليكيلا مصر" إن الشركة تعتزم توجيه معظم استثماراتها إلى مصر خلال المرحلة المقبلة؛ وذلك في إطار خطة الشركة لاستثمار 500 ميجاوات إضافية في مصر، موضحا أن استثمارات "ليكيلا" الحالية في مصر تبلغ نحو 350 مليون دولار، تتمثل في مشروع "غرب بكر" لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمدينة رأس غارب.

وأضاف المهندس فيصل عيسى أن الشركة قامت بتقدم ملحوظ في أعمال التشييد والبناء الخاصة بالمشروع، وقد التزمت الشركة أيضا بدورها المجتمعي خلال أزمة وباء "كورونا" المستجد من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير مستلزمات الوقاية للأسر المتضررة.

موضوعات متعلقة

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى القاهرة والمحافظات

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

3 سنوات حبسًا وغرامة 300 ألف جنيه لـ منار سامي فتاة «تيك توك»

الصور

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

الأكثر قراءة

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

أمطار وحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس فى عيد الأضحى

الحجاج يؤدون «طواف القدوم» قبل الذهاب إلى منى اليوم

مصادر بـ«التعليم»: شعبة علمى علوم تتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: المتشائمون يموتون مبكرا

طبيب يحذر من العواقب الخطيرة لـ«الهربس»

احذر.. تناول الشمام خطر في هذه الحالة

بـ3ملايين دولار.. بيع لوحة لبانكسي وتحويل ريعها لمستشفى فلسطيني

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

الشاعر جميل عبدالرحمن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

خطة استثنائية لعودة الدراسة بـ«بيت جميل»

دراسة تكشف تأثير «الشريط اللاصق» فى علاج آلام الظهر بعد الولادة

أشرف زكى: مكتبات بسور أكاديمية الفنون لـ5 قطاعات بالثقافة