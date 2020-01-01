3 سنوات حبسًا وغرامة 300 ألف جنيه لـ منار سامي فتاة «تيك توك»

قضت محكمة طنطا الاقتصادية بحبس منار سامى فتاة "توك توك" في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة و300 ألف جنيه غرامة وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.وكان المستشار على حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها قد أحال المتهمة، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية القليوبية قد ضبطت المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتمت إحالتها إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية.