رئيس برج البرلس: غريق المدينة طلع لما أمه نادت عليه

نسمع كثيرا عن الأقاويل التي يصعب تصديقها، ونكتفي في كثير من الأحيان بسماعها فقط دون وجود شاهد على واقعيتها، واليوم وجدنا شاهد على واقعية مقولة "أما يكون فيه غريق لو أمه نادت عليه هيطلع لوحده"، والشاهد هنا مسئول بمحافظة كفر الشيخ.يقول اللواء محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، إن الغريق محمد سلومة شهاوي، الذي لقي مصرعه غرقا في أحد شواطئ المدينة مساء أمس قد تم انتشال جثمانه صباح اليوم الأربعاء، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى برج البرلس في انتظار تصريح الدفن.وكشف رئيس المدينة، خلال حديثه مع "الدستور"، كيفية العثور على الجثمان بعد ما يقرب من 14 ساعة بحث دون جدوى، قائلا: "ظهر على سطح المياه أول ما أمه نادت عليه لكي يخرج"، لافتا أنه شاهد على ماحدث في تلك الواقعة، وأنه فور ظهوره بدأوا في جر الجثمان بالحبال إلى الشاطئ، حيث كان يبعد عنه ما يقرب من 400 متر، حتى تم الإمساك بالجثمان ونقله للمستشفى.