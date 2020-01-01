إسرائيل: تسجيل 2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 66,805 مصابًا، و490 حالة وفاة منذ بدء انتشار فيروس كورونا.وأوضح بيان وزارة الصحة أن من بين الإصابات هناك 322 حالة خطيرة منها 98 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 168 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 32,697 شخصًا للشفاء. مشيرة إلى أن عدد المرضى الحاليين (الفعليين) هو 33,618 مصابًا. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 753 مصابًا يتلقون العلاج بالمستشفيات.