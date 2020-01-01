وصول 65 رحلة جوية إلى مطار القاهرة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولى، طوال اليوم الأربعاء، أكثر من 9 آلاف راكبا من مختلف الجنسيات على متن 65 رحلة دولية وداخلية وخاصة قادمة من مختلف دول العالم.وتقوم الجهات المختصة بميناء القاهرة الجوى بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات وتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما ستتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والطاقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.