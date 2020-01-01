طوارئ بمحطات الميكانيكا والكهرباء لتوفير المياه خلال عيد الأضحى

رفعت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، درجة الاستعداد فى مختلف المحطات بالمحافظات لمواجهة زيادة الطلب على المياه خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم أقصى الاحتياجات وزراعات الأرز حاليا، كما وضعت خطة طوارئ لمواجهة أي مشاكل تواجه المزارعين في الحصول على المياه اللازمة لري الأراضي.وأكد المهندس محمد عبد العاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لـ"الدستور"، أنه تم رفع درجة الاستعداد ومتابعة مختلف المحطات للاطمئنان على عمليات الصيانة وتلبية الاحتياجات المائية للزراعات المختلفة في موسم أقصى الاحتياجات وفترة إجازة عيد الأضحى المبارك، ومتابعة محطات الرفع، والتأكد من جاهزية كافة الوحدات بها ورفع كفاءتها بفترة أقصى الاحتياجات المائية، وإزالة الأعطال فور حدوثها، بالإضافة إلى القيام بالصيانة عن طريق الهيئة لترشيد الإنفاق، والاستعداد لتوفير المياه اللازمة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.