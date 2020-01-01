العاهل الأردني يُصدر مرسومًا بإجراء انتخابات برلمانية

أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مرسومًا بإجراء انتخابات برلمانية في الأردن، ستحدد هيئة الانتخابات موعدها خلال 10 أيام.وذكرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الملكية أصدرت مرسومًا لإجراء انتخابات عامة وفق أحكام القانون، وأن اللجنة الانتخابية ستحدد موعدها خلال 10 أيام.