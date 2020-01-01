3 قتلى بين أفراد الشرطة الأفغانية فى انفجار بإقليم «أوروزجان»

أعلن مسئول أفغاني، أن ثلاثة على الأقل من أفراد الشرطة لقوا حتفهم، فيما أصيب آخر إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق اليوم الأربعاء، في إقليم "أوروزجان" الواقع وسط البلاد.ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "زارجاي إبادي" قوله إن الانفجار وقع في مدينة "ترين كوت" عاصمة الإقليم عقب اصطدام حافلة الشرطة بقنبلة مزروعة على جانب الطريق، مشيرا إلى أنه تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.