المرور تتابع كفاءة مشروعات الطرق حفاظًا على الأرواح

- متابعة الحالة المرورية من خلال غرف العمليات

- حملات للحد من الحوادث وضبط المخالفين

- الخدمات الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمرور

- خدمات مرورية لمتابعة مشروعات رفع كفاءة الطرق

انتشار مروري جاد في الليل قبل النهار من قبل رجال الادارة العامة للمرور على كافة المحاور والطرق الرئيسية بمحافظات مصر، خدمات أمنية تعمل وفقا لمنظومة خدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لتحقيق الأمن وضبط المخالفين وحفظ الأرواح.وجاء ذلك للحد من الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين مع نشر خدمات مرورية لمتابعة عمليات رفع كفاءة الطرق والإصلاحات من خلال متابعة جادة وفق منظومة عمل لا تتوقف هدفها الحفاظ على أرواح المواطنين بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، الذي وجهبنشر خدمات الإغاثة لخدمة المواطنين على الطرق على مدار اليوم.وتحرص الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث والدراجات النارية والأوناش، وسيارات الدفع الرباعي على الطرق، والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات النارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للأخطار أول بأول، عن حالة الطرق ويتم الاتصال برقم الإغاثة 01221110000؛ لمساعدة المواطنين حال وجود أعطال وخلافه، خاصة في أوقات التغيرات المناخية السيئة.وتقوم الإدارة العامة للمرور برصد حالة الطرق المزدحمة لايجاد البدائل حرصا منها على عدم تعطيل مصالح المواطنين، من خلال غرف عمليات مزودة بأجهزة متابعة منظومة الكاميرات المنتشرة على مستوى الجمهورية لمتابعة كافة الطرق والمحاور بشكل لحظي والتدخل السريع في حالة حدوث أي معوقات.وتواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لضبط المخالفين من قائدى السيارات، والدراجات النارية.كما يقوم المرور بالتنسيق مع الصحة لعمل حملات تحليل المخدرات لسائقي النقل والميكروباص للحد من الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين.وتقدم الإدارة العامة للمرور عدد من الخدمات الاليكترونية حرصا منها علي راحة المواطنين، ومنها تجديد رخصة المركبة، إصدار بدل فاقد رخصة المركبة، التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة، بدل فاقد رخصة القيادة، بدل تالف - رخصة القيادة، ويجب أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا، والاستعلام عن المخالفات المرورية.تحرص الإدارة العامة للمرور على عقد لقاءات مع الشركات المنفذة لإصلاح الفواصل وأعمال إنشاءات الطرق والاتفاق معها علي توفير كافة سبل الامان لحماية المواطنين أثناء السير على الطرق من خلال وضع كافة العلامات الإرشادية والقواشيط وخلافه، مع تعيين خدمات مرورية على مدار الساعة حفاظا على أرواح المواطنين.