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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 20 طن ملح فاسد وتوزيع 835 بطاقة تموينية جديدة بكفر الشيخ

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:39 ص
ملح
ملح
نرمين محمود الدهان
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صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن الحملة التى شكلها المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، حررت محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد "م. أ. أ" صاحب معمل جبن، لحيازته 15 طن ملح سياحات غير صالح للاستخدام الآدمى، وتم التحفظ عليها.

وأضاف في بيان له، أنه تم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد "ع. س" صاحب معمل تصنيع جبن لحيازته 5 أطنان ملح سياحات (غير شركة النصر للملاحات) وغير صالحة للاستخدام الآدمى وتم التحفظ عليها.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بأن مديرية التموين بكفر الشيخ تسلمت 835 بطاقة تموينية ذكية جديدة ما بين بدل تالف وبدل فاقد، وفور استلامها فقد وجهه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل لجنة لفرز تلك البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة لتقوم تلك المكاتب بدورها بتسليمها لأصحابها وتفعيلها للصرف اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

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