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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند: إصابة جندي بكورونا بعد عودته من الولايات المتحدة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:38 ص
إصابة جندي بكورونا
إصابة جندي بكورونا
أش أ
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أفادت الحكومة التايلاندية اليوم الأربعاء، بأن جنديًّا آخر من بين الجنود الذين عادوا الأسبوع الماضي من مناورة عسكرية في الولايات المتحدة ثبتت إصابته بوباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن تاناراك بليبات، نائب المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض قوله إن الجندي، وصل من هاواي يوم 22 يوليو الجاري، حيث خضع للحجر الصحي في مقاطعة تشون بوري وتم إثبات إصابته في اليوم الخامس من عودته.

وأضاف أن الجندي شارك في المناورات العسكرية الأمريكية التايلاندية المشتركة في هاواي في الفترة من 1 إلى 22 يوليو، إلى جانب 150 جنديًّا تايلانديًّا آخرين حيث مكثوا في خيام تضم كل منها من 7 إلى 8 جنود.

وأشار إلى أنه حتى الآن بلغ عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا بين هؤلاء الجنود تسع حالات لترفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3298 ومن مجموع الحالات، تم شفاء 3111 حالة ولا يزال 129 مريضًا في المستشفيات وتبقى حصيلة الوفيات عند 58 حالة.

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