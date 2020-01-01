رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المراغي»: السيسي بادر بتعزيز الصحة العامة قبل تفشي كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:38 ص
النائب جبالي المراغي
النائب جبالي المراغي
دعاء جابر
طباعة
شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي، في ندوة عبر الاتصال المرئي بعنوان (آليات الحماية الاجتماعية أثناء الأزمات)، وذلك على هامش رئاسة اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية لمجموعة تواصل العمال "L20" بمجموعة دول العشرين "G20".

وتضمنت الندوة التي عقدت بالأمس، مناقشة العديد من المحاور الخاصة بأزمة كورونا وعلاقتها بسوق العمل، وذلك بمشاركة منظمة العمل العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، حول دور المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز المعايير الدولية لمواكبة الأحداث، ومداخلات لممثلي مجموعات التواصل بمجموعة العشرين، وعدد من الاتحادات العمالية العربية، لاستعراض مساهماتها في تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية أثناء أزمة تفشي جائحة كورونا، وحول الدور المنوط بمنظمات العمال أثناء الجوائح والأزمات.

وأكد المراغي، على تقدير التنظيم العمالي المصري للدور الذي قامت به الحكومة المصرية تنسيقا مع كافة المؤسسات والمنظمات المعنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، خاصة على سوق العمل والعمال، موضحا أن الدولة تعاملت بجدية مع الأمر منذ البداية، فمصر بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات، لرصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مبادرا إلى تعزيز الصحة العامة في البلاد قبل وباء كورونا، عن طريق مبادرة "100 مليون صحة" التي جرى إطلاقها في وقت سابق، وأظهرت ثمارها في الوقت الحالي، وهو ما يبرر أن الأرقام تظهر أن 85% من المصابين بفيروس كورونا المستجد تماثلوا للشفاء من دون علاج، إضافة لتفعيل عدد من قواعد البيانات التي يمكن أن تساعد في تحديد الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، كالسجل الموحد للخدمات، وقاعدة بيانات برنامج «تكافل وكرامة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وبيانات بطاقات التموين، إلى جانب بيانات من تقدموا لطلب الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.

وقال رئيس اتحاد العمال، أن الاتحاد ونقاباته العامة شاركوا ليس فقط في دعم صناديق الدعم للعمالة غير المنتظمة، ولكن أيضا بالتوعية والدورات التدريبية من أجل التدريب والتثقيف على أهمية بذل المزيد من العمل والإنتاج مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

وأكد المراغي، أن تأثير كورونا على العمال لا يخص دولة بعينها أو قطاع محدد، فالكارثة عامة، وهو ما يستوجب على العالم التوحد من أجل مواجهة هذا الوباء الذي يهدد كل مناحي الحياة، والدليل أنه على مستوى العمال وسوق العمل، فجائحة فيروس كورونا تسببت في بطالة 25 مليون عامل على مستوى العالم حتى الآن، يضافوا إلى الـ200 مليون عاطل الموجودين بالفعل حول العالم، وهذا ما جاء في أول تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية بعد بداية أزمة فيروس كورونا المستجد منذ شهور قليلة.

وقال المراغي، إنه ومنذ أيام قليلة حذرت منظمة العمل الدولية من أن استمرار الانخفاض الحاد في ساعات العمل على مستوى العالم إثر تفشي فيروس كورونا، يسبب خطراً على وظائف 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير الرسمي، أي حوالي نصف القوى العاملة العالمية، وذكرت المنظمة في أحدث تقاريرها حول تأثير الوباء على الوظائف والعمالة حول العالم، أنه من المتوقع أن يكون الانخفاض في ساعات العمل في الربع الثاني من العام 2020 أسوأ بكثير مما كان مقدراً له في السابق، وهذا يعني أن حوالي 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير الرسمي يعانون من أضرار جسيمة على قدرتهم لكسب لقمة العيش نتيجة للأزمة الاقتصادية التي أحدثها الوباء جرّاء فرض إجراءات إغلاق وعملهم في القطاعات الأكثر تضرراً.

وقال إن منطقتنا العربية يبلغ عدد العاطلين فيها ما يقارب الـ30 مليون عاطل حسب إحصائيات منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية، وبالتأكيد هذه النسبة تزايدت بكثير بسبب كورونا، فتفشي الفيروس ضرب الأسواق والقطاعات العامة بقوة، وآثاره المحتملة على اقتصادات الدول ستكون وخيمة، وتداعياته كبيرة في معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية، وهو ما يستوجب دراسة هذه التداعيات وتحديد الأولويات والمعالجات والخطط والبرامج الملائمة للتعامل مع هذه الأزمة والتصدي لها بحسب آخر تقارير الجامعة العربية.

وأضاف أن المواجهة تتطلب المزيد من تفعيل برامج الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر والحد من البطالة في المنطقة العربية، والتأكيد على أهمية دور المشروعات التنموية وريادة الأعمال كنموذج فاعل لتشغيل الشباب العربي في مواجهة تداعيات الأزمة، والأولويات والخطط الملائمة للتعامل مع الأزمة وكيفية توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور المنظمات النقابية والعمالية للتعامل مع أزمة كورونا وتأثيراتها على قضايا العمل والعمال، ودور المنظمات الدولية في مواجهة الأزمة، والمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي للتعامل مع تداعياتها، والسعي وبقوة نحو العمل العربي المشترك من خلال إقامة المشروعات المولدة لفرص العمل، وزيادة الاستثمار العربي - العربي.

وأكد المشاركون في الندوة، على أهمية بناء مستقبل أفضل للعمل، وقدموا بعض المقترحات لتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية، تمثلت في ضمان شمولية أنظمة الحماية الاجتماعية لكافة أوجه الرعاية الاجتماعية الأساسية من خلال تقديم خدمات صحية لائقة، وبرامج دعم للجميع مع التركيز على الفئات من العاملين في الوظائف غير المنظمة والوافدين، والاستمرار في تعميم تجربة بعض الدول العربية في تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل والمسرحين من وظائفهم، بالإضافة إلى تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية، واستحداث أنظمة تأمينية للأمومة لتساهم في تمكين المرأة من المساهمة بشكل فاعل ومتكافئ مع الرجل في بيئة العمل دون الإضرار بواجباتها تجاه الأسرة.
النائب جبالي المراغي
النائب جبالي المراغي
النائب جبالي المراغي
النائب جبالي المراغي

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«التعليم»: شعبة علمى علوم تتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة

متحرش دولى.. الفضائح تلاحق محمد حسنين زوج آية حجازى

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

الصور

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

الأكثر قراءة

أمطار وحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس فى عيد الأضحى

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

مصادر بـ«التعليم»: شعبة علمى علوم تتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

طبيب يحذر من العواقب الخطيرة لـ«الهربس»

احذر.. تناول الشمام خطر في هذه الحالة

بـ3ملايين دولار.. بيع لوحة لبانكسي وتحويل ريعها لمستشفى فلسطيني

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى القاهرة والمحافظات

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

دراسة تكشف تأثير «الشريط اللاصق» فى علاج آلام الظهر بعد الولادة

أشرف زكى: مكتبات بسور أكاديمية الفنون لـ5 قطاعات بالثقافة

تغريد النجار تنتهي من كتابها الأول «بعد العيد»

جابر عصفور يجري عملية جراحية.. ويطمئن محبيه: «أنا بخير»