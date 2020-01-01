تسيير 70 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

تنطلق بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأربعاء، 70 رحلة جوية دولية وداخلية وخاصة لنقل ما يقرب من 5 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.وستقوم الجهات المختصة بميناء القاهرة الجوي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما ستتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب وطاقم الطائرة والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.