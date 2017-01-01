بريطانيا تثمن «إعلان الرياض» وتشجع الأطراف اليمنية على المضي بالمفاوضات

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، إن إعلان الرياض لتسريع العمل في تنفيذ "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يمثل تطورا مهما، مؤكدا أن بلاده تشجع كل الأطراف اليمنية على المضي في المفاوضات والتسويات.يأتي هذا فيما ثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي، الآلية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لتسريع العمل في تنفيذ "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر من عام 2019.وثمن رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عاليًا الجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لجمع طرفي الأزمة ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ "اتفاق الرياض" باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته.