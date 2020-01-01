التحري عن صاحب مجزر يبيع دواجن فاسدة في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأربعاء، حجز صاحب مجزر لحيازته 1.3 طن هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث، والتحفظ على المضبوطات وإعدامها.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة عين شمس لحيازته 1،300 طن سلع غذائية "هياكل دواجن، فليه دواجن" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.