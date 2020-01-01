اقتصادي: الدولة تهدف إلى إحداث طفرة كبيرة في صناعة الغزل والنسيج

قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات الرائدة في مصر، مشيرا إلى أن الدولة استهدف القطاعات الأكثر تأثيرا في النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية التي تؤثر على معدلات النمو بشكل إيجابي.وأضاف خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى إلى إحداث طفرة كبيرة في مجال الغزل والنسيج، ومن ثم زيادة معدلات التصدير وجرى تنفيذ الكثير من هذه الخطة على أرض الواقع عن طريق تطوير العديد من المصانع والمحالج، مؤكدا أن صناعة الغزل سوف تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن مدينة الروبيكي والتطوير الذي حدث فيها يمثل 7% فقط من صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الروبيكي تهدف إلى إنتاج 13 ألف طن من القطن، ومصر تهدف إلى 166 ألف طن وبالتالي تعزز من القيمة التصديرية للقطن المصري، عبر تصديره بشكل مصنع.