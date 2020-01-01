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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استمرار وصول العالقين بالخارج إلى المطارات الإقليمية خلال العيد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:32 ص
وصول العالقين بالخارج
وصول العالقين بالخارج
محمود السعدي
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صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن استمرار المطارات الإقليمية في استقبال الرحلات الجوية القادمة من مختلف الدول العربية لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن جميع المطارات الإقليمية وخاصة برج العرب وأسيوط وسوهاج سيستقبلون خلال الفترة الحالية حوالى 12 رحلة جوية قادمين من معظم الدول العربية على متن مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة والعربية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن هناك تعليمات مشددة من جانب مسئولى وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات، بضرورة اتباع كافة التوصيات وتعليمات الاتحاد العالمى للنقل الجوى "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة وحماية المسافرين وأطقم الطائرات، عبر تخفيف التكدس فى أماكن الجوازات والكوانترات وأماكن التفتيش، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، ومتابعة الكاميرات الحرارية لرصد درجات حرارة الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى والتنسيق مع فرق الحجر الصحى بتلك المطارات.

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