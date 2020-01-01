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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: حدودنا مع سوريا مؤمنة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:29 ص
القوات المسلحة العراقية
القوات المسلحة العراقية
أش أ
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أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، عن تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا، وعلى طول الحدود مع دول الجوار الأخرى بشكل كبير، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية التي أطلقتها القوات العراقية لملاحقة العناصر الإرهابية ومنع تسلل الإرهابيين إلى داخل البلاد.

وقال اللواء يحيى رسول- في تصريح صحفي، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأربعاء- إن الحدود العراقية مؤمنة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكاميرات الحرارية وطائرات المراقبة المسيرة، إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها مختلف القطاعات، لا سيما ضمن حدود قيادة عمليات الأنبار والجزيرة وغرب نينوى التي تجري فيها عمليات مستمرة بهدف منع تسلل الإرهابيين باتجاه الأراضي العراقية.

وأكد استمرار العمليات العسكرية الهادفة لتعقب بقايا داعش الإرهابي والقضاء عليه، لافتًا إلى أن القطعات العسكرية التي تمسك الحدود تتكون من الجيش والحشد الشعبي وقوات حرس الحدود، وبخاصة في الشريط الحدودي السوري شمال شرق سوريا، في الجانب الذي تقع فيه سجون لـ«قسد» تضم عشرات الآلاف من عناصر داعش الإرهابي.

في سياق متصل، أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال إعلام الحشد الشعبي- في بيان مقتضب- إن "قوة من الفوج الثالث في اللواء 110 بالحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لداعش في ناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين بمحافظة ديالى".

وكان الحشد أعلن، أمس الثلاثاء، عن إحباط محاولة تسلل لعناصر "داعش" إلى العراق عبر الأراضي السورية.

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