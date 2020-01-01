«حماية المستهلك»: أنهينا 95% من «السعر إنبوكس».. والأسعار معلنة

قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز سعى خلال الفترة الماضية إلى تعريف المواطنين بحقوقهم وفق القانون، وعلى رأسها أن يكون السعر معلنا في البيع الإلكتروني وليس "إنبوكس" كما كان متعارفا عليه، ومستطردا أنه جرى الاجتماع مع 13 شركة في مجالات البيع "أونلاين"، وتم الاتفاق معها على ضرورة إعلان السعر.وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" على فضائية"إكسترا نيوز"، أن 95% من الصفحات بدأت الإعلان عن الأسعار وعدد قليل يصر على ألا يعطُي المستهلك حقه في إعلان السعر، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى الصفحات المخالفة من خلال أرقام المحمول الموجودة على هذه الصفحات، ومن ثم تتم إحالتها إلى النيابة.وأوضح القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، أن من حق المواطن المطالبة بحقه والتمسك به، وأن يتواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن 19588 أو يقدم الشكوى من خلال موقع الجهاز أو التطبيق الخاص وكذلك عبر الواتس آب، والجهاز يتعامل مع كثير من الحالات عبر المرصد الإعلامي.