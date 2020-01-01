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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

توقيع عقد لتسويق المنتجات المدنية لـ«الإنتاج الحربي» في كينيا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:27 ص
توقيع عقد لتسويق
توقيع عقد لتسويق المنتجات
إيمان ماهر
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شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقد تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "إيجيكوب"، بهدف فتح مكتب لتسويق المنتجات المدنية للإنتاج الحربي بدولة كينيا وذلك بديوان عام الوزارة.

وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر إلى أن الهدف من توقيع هذا العقد هو التعاون المشترك لتقديم خدمة توفير معرض دائم ومقر لشركات الإنتاج الحربي في كينيا تعرض فيه مختلف المنتجات المدنية لها.

وتم خلال مراسم التوقيع التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون مع الجانب الكيني في مختلف المجالات، خاصةً في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوطيد العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية وفتح أسواق هناك وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع المختلفة، وتم التأكيد على اهتمام "الإنتاج الحربي" بالتواجد في السوق الكينية الذي يعتبر من أهم الأسواق الإفريقية.

وأكد مرسي خلال اللقاء أن وزارة الإنتاج الحربى تهدف إلى خلق فرص تعاون بين الدول الإفريقية وبين الشركات والوحدات التابعة لها، وذلك تأكيدًا وحرصًا من الوزارة على توطيد العلاقات بين الدول الإفريقية الشقيقة ومصر ولتعميق التعاون الصناعي والاقتصادي بينهما فيما يتعلق بالمنتجات المدنية التي تتميز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية عن مثيلاتها في السوق المحلية والدولية، وأن يكون هذا التعاون فرصة لانتشار منتجات الإنتاج الحربي بجميع أسواق دول إفريقيا إيمانًا بأهمية التعاون بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها.

من جانبه، أوضح الدكتور ماجد جورج أمين رئيس مجلس إدارة شركة "إيجيكوب للاستثمارات" أن شركته هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تجهيز المعارض الخارجية والخدمات الإدارية خارج جمهورية مصر العربية.

وأضاف أنه بموجب هذا العقد ستقوم "إيجي كوب" بإتاحة عدد من الخدمات للهيئة القومية للإنتاج الحربي مثل توفير مساحة لمقر دائم في مدينة نيروبي مجهز بالكامل بما يشتمل عليه من مكاتب ومندوبين وغرف اجتماعات وخطوط اتصال أرضية وفاكس وإنترنت ومساحة تخزينية، وكذا مساحة لعرض كتالوجات وكتيبات المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة "إيجي كوب" بمنتجات وخبرات شركات الإنتاج الحربي وإمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية والفنية التي تمكنها من تصنيع منتجات ذات كفاءة عالية وبأسعار منافسة ومنتجة طبقًا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن هذا التوقيع يعكس رغبة الطرفين في تحقيق تعاون مشترك ومثمر في مجالات التصنيع المختلفة.

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