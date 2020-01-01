«مصر للطيران» تسيير اليوم 25 رحلة لنقل 3000 راكب

أعلنت مصر للطيران عن تسيير 25 رحلة دولية ومحلية اليوم الثلاثاء، لنقل مايقرب من 3000 راكب.وتتضمن الرحلات المقررة اليوم الأربعاء، رحلة واحدة إلى كل من أمستردام- لندن - باريس - روما - ميلانو - تونس- الخرطوم- الشارقة- بيروت- نيويورك، ورحلتين جويتين إلى دبي - أبوظبي، بالإضافة إلى رحلة داخلية لكل من شرم الشيخ والغردقة، ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من بغداد- الكويت- القصيم- بانكوك- الرياض- الدمام- المدينة المنورة ورحلتين إلى جدة.وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.