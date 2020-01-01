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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

250 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أش أ
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سجلت حكومة طوكيو، اليوم الأربعاء، 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط قلق متزايد بشأن انتشار العدوى من العاصمة إلى المناطق الحضرية الأخرى.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن أحدث إحصائيات طوكيو جاءت بعد يوم واحد من تسجيل اليابان 982 حالة جديدة، وهو أعلى إجمالي تعلنه البلاد خلال يوم واحد.

وتجاوز الآن عدد إصابات فيروس كورونا خلال شهر أكثر من 5000، وهو رقم قياسي على مدار شهر، والذي يمثل ما يقرب من نصف الإجمالي التراكمي للإصابات في العاصمة ويبلغ حوالي 11 ألفا.

ورفعت الحكومة العاصمة طوكيو حالة التأهب للوباء إلى أعلى مستوياتها الأربعة، مما يعني أن "العدوى تنتشر".

وسجلت اليابان أعلى معدل إصابة يومي والبالغ عدده 982 حالة أمس وسط تنامي القلق بشأن عودة ظهور العدوى خارج العاصمة الأكثر تضررا.

كما سجلت مقاطعتا أوساكا وأيتشي 155 و110 حالات جديدة على التوالي، وهو رقم قياسي في المقاطعتين، مما دفع قادتهم إلى حث السكان على الامتناع عن ممارسة الأنشطة غير الأساسية.

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