كوريا الشمالية تطلب من الأجانب الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا

قالت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن السلطات حثت الأجانب الذين يعيشون في بيونجيانج على الالتزام بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، وذلك في أعقاب الإعلان عن تحري أول حالة اشتباه بالفيروس في البلاد.وأضافت السفارة، في منشور على صفحتها عبر "فيسبوك"، أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية وزعت إخطارًا أمس الثلاثاء يطلب من الأجانب عدم مغادرة المدينة أو تنظيم تجمعات كبيرة، ووضع الكمامات من بين قواعد أخرى.وأفادت وسائل الإعلام الرسمية أن كوريا الشمالية أعلنت حالة الطوارئ، وشددت قيود مكافحة فيروس كورونا، بعد أن أغلقت بلدة كايسونج على الحدود مع كوريا الجنوبية للتعامل مع ما يمكن أن يكون أول إصابة مؤكدة يُعلن عنها.وأظهرت تقارير للتليفزيون الحكومي أشخاصًا يرتدون ملابس واقية يطهرون المباني والأسطح في أنحاء العاصمة بيونجيانج.وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إن السلطات في كوريا الشمالية تطبق فحوص درجات الحرارة، وتنشر مرافق غسل الأيدي وأجهزة التعقيم في الأماكن العامة بما في ذلك مراكز التسوق والمطاعم والفنادق.