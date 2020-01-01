محمد لقمة: قطاع المقاولات ساند 10 ملايين عامل خلال أزمة كورونا

قال المهندس محمد لقمة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن تأخير صرف مستحقات المقاولين لدى الهيئات والوزراء التي تجاوزت قيمة المستحقات فوق الـ50 مليار جنيه، يأتي نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.وأكد "لقمة" في تصريحات لـ"الدستور" على ضرورة وأهمية سرعة صرف مستحقات قطاع التشييد لو على دفعات لكي تتماشى مع حجم المشروعات القادمة، موضحا أن القيادة السياسية تدعم قوة قطاع المقاولات ولولا مساندة الدولة لرجع القطاع 20 سنة للخلف، لكن هناك تخوفات من انعكاس حجم اقتصاد، برغم من احتوائه لأزمة كورونا.وأشار إلى أن قطاع المقاولات ساند 10 ملايين عامل منقسمة إلى 4 ملايين عامل عمالة منظمة، 6 ملايين عامل عمالة مؤقتة، يعملون بالمشروعات القومية بقطاع المقاولات لم يتأثر حجم تنفيذ المشروعات يتقلص العمالة لأن العمالة هم رأس المال الحقيقي، لافتًا إلى ضرورة توفير كافة أنواع الحماية في ظل حائجة فيروس كورونا.