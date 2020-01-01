للجمهور.. «المالية» تعد تقريرا مبسطا عن إدارة الحكومة لأزمة كورونا

قالت وزارة المالية، إنها ستعد تقريرًا مختصرًا ومبسطًا عن المخاطر المالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع بداية تطبيق الموازنة العامة للدولة 2020-2021، وأنها ستتيحه للجمهور على موقعها الإلكتروني، تحقيقًا للشفافية في عرض كيفية إدارة الأزمة وأثرها على الاقتصاد المصري.وأوضحت، أن هذا التقرير سيتضمن الأثار التي خلفها هذا الوباء على المؤشرات الاقتصادية وبنود الموازنة من ايرادات ومصروفات.وأشارت الوزارة، في البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2020-2021 التي بدأ تطبيقها مع مطلع الشهر الجاري، إلى أن هذا التقرير يأتي في إطار منظومة ادارة ومتابعة أهم المخاطر المالية التي تواجه تطبيق الموازنة، التي تم استحداثها في العام المالي السابق، لرفع القدرة على تحقيق مستهدفات الدولة.