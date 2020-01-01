«الصحة العالمية» تستعرض مستجدات كورونا والممارسات المأمونة فى العيد اليوم

يعقد المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، ظهر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا ‬وعرض تحديث عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي للجائحة.كما يناقش المؤتمر دور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود، وإرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة‪ ‬العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، منظمة الصحة العالمية، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية.