بصورة سيلفي.. أحمد فلوكس: انظر لنفسك ومستقبلك فقط

شارك الفنان أحمد فلوكس، متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر أحمد فلوكس وهو يلتقط صورة سيلفي في المرآة، وعلق عليها قائلًا: "انظر لنفسك ومستقبلك فقط"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورًا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية.وشارك الفنان أحمد فلوكس، في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.