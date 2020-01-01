302 ألف و295 إصابة و45 ألفا و963 وفاة بكورونا في بريطانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 302 ألف و295 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس يبلغ 45 ألفا و963 حالة، وقد تعافى 1438 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.