وزيرة التضامن: توزيع أجهزة كهربائية على الفتيات الأولى بالرعاية (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن مبادرة "دكان الفرحة"، لزواج الفتيات الأولى بالرعاية.وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جرى توزيع 50 حزمة من الأجهزة الكهربائية على الفتيات اللاتي تخرجن من دور الرعاية التابعة للوزارة، على أن يجرى توزيع 150 حزمة بعد عيد الأضحى المبارك.وأضافت وزيرة التضامن، أن المبادرة تستهدف الفتيات بدور الرعاية، لافتةً إلى أنه سيجرى توزيع الأجهزة على الذين تربوا في دور أيتام بقرى نائية بعد إجازة عيد الأضحى.