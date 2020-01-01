حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 29 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء ٢٩ يوليو، وفيما يخص برج الحوت، قالت:مهنيًا: قد تطرأ أحداث خارجة عن إرادتك تزعجك وتثير توترك، إياك أن تجازف بنجاحك وبمكانتك بسبب بعض الانفعالات.عاطفيًا: إذا تنازلت للشريك في الأمور الأساسية، فقد تواجه لاحقًا مواقف أكثر صعوبة وعجزًا عن المواجهة في الأمور الكبيرة.صحيًا: لا تضعف أمام المغريات لدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.