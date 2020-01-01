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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب وزير الدفاع السعودى: اتفاق الرياض عامل رئيسي لاستقرار اليمن

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:02 ص
الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان
مروة عنبر
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أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن الجهود التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثمرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للالية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي يمثل هدفا رئيسيا لتحالف دعم الشرعية اليمنية.

وأشار الأمير خالد بن سالمان إلى أن اتفاق الرياض يمثل عاملا رئيسيا في الوصول إلى ذلك، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أن مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الالية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية، وفقا لما نقلته العربية نت.

وفى تصريحات سابقة، أفاد مصدر سعودي مسؤول، بأن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وتتضمن الالية استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إضافة لتخلي الأخير عن الإدارة الذاتية، بجانب تشكيل حكومة يمنية بالتناصف بين الشمال والجنوب.

كذلك شملت الالية خروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين.

من جانبه، كلف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الدكتور معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة تنفيذا لتسريع اتفاق الرياض.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، تخلي المجلس الانتقالي عن إعلان الإدارة الذاتية حتى يتاح لتحالف دعم الشرعية تطبيق اتفاق الرياض.

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