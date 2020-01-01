حريق في منزل بأطفيح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب داخل منزل فى منطقة أطفيح.تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل منزل فى أطفيح، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه، وإخماده دون إصابات، حيث تبين من المعاينة الأولية أن ماس كهربائي وراء الواقعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.