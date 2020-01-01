حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 29 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء ٢٩ يوليو، وفيما يخص برج الأسد، قالت:الاسدمهنيًا: تقضي طيلة اليوم باجتماعات مهمة تترتب عليها قرارات حاسمة وتتلقى الكثير من عروض العمل المغريةعاطفيًا: توجّه بعض الملاحظات إلى الحبيب حول تصرفاته وتناقشه بها وتقدّم من جهتك بعض التنازلات لتنجح علاقتك بهصحيًا: دقق جيدًا في كل ما تتناوله من مأكولات، وخفف من المقالي ولا سيما مساء.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.