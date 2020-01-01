«شيرى هانم وابنتها زمردة» و«منار سامى».. أبرز محاكمات اليوم

- محاكمة شيرى هانم ونجلتها بالتعدى على القيم

- الحكم فى قضية منار سامى فتاة "تيك توك"

- استئناف أحمد الفيشاوى على حبسه بسبب نفقة ابنته

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، عددا من محاكمات الرأي العام، أهمها محاكمة شيري هانم وابنتها زمردة في هدم قيم المجتمع، والحكم على منار سامي فتاة "التيك توك"، واستئناف الفنان أحمد الفيشاوي على حبسه.تنظر المحكمة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة شريفة رفعت الشهيرة بـ«شيرى هانم سيدة اليوتيوب» ونجلتها لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة»- وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية»- من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.تصدر محكمة جنح طنطا الاقتصادية حكمها في القضية رقم 595 لسنة 2020، المتهمة فيها منار سامي، والمعروفة إعلاميا بفتاة "التيك توك".وكانت نيابة شمال بنها قد أحالت المتهمة، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية القليوبية ضبطت المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق.تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة؛ لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا".وكانت محكمة جنح الدقي، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.