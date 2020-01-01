حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 29 يوليو 2020

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

الاسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

مهنيًا: فرص لاستثمارات مالية مربحة تتاح لك اليوم حاول أن تستفيد منها والوقت غير مناسب لتقوم اليوم بأي تغيرات قد لا تكون في مصلحتك.عاطفيًا: لا تتردد في الإجابة عن الأسئلة المحرجة التي يطرحها عليك الشريك، فهو يعرف ما تمر به من ظروف دقيقة.صحيًا: إحمِ مصالحك من فورات الغضب وحاول ألاّ تتشاجر مع أحد لأنها فترة قد تحمل حوادث عابرة أو وعكة صحيّة أو تراجعًا كبيرًا في الحظّ.مهنيًا: يوقظ هذا اليوم حيوية كبيرة فيك، ويعني على الصعيد العام حماسة ومواجهة، وقد تلوم فريقًا ما على عدم التجاوب معك.عاطفيًا: لا تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، والى أين ستقودك هذه العلاقة وخصوصًا أن أفقها غير واضح.صحيًا: تمنّي النفس بالعودة إلى الأيام الخوالي حين كان وضعك الصحي على أفضل ما يكون، لكن الأمر مستحيل.مهنيًا: عليك أن تكون حذرًا في تصرّفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك وينتظرون أقرب فرصة المناسبة للنيل منك.عاطفيًا: إذا بدأت تشعر بالملل مع الشريك فعليك إيجاد البدائل سريعًا وهي متوافرة أمامك قبل الوصول إلى طريق مسدود.صحيًا: حاول أن تكون متمالك الأعصاب وهادئًا ومترويًا ومتماسكًا هذا اليوم.مهنيًا: يحمل هذا اليوم آفاقًا واسعة واحتمالات شتى وتنسيقًا يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاععاطفيًا: في الجو مصالحة أو لقاء أوعودة الى حياتك العاطفية كما كانت منذ زمن، فتنتعش مجددًا وتقدم على خطوات مهمة جدًاصحيًا: خفف من المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات واللحوم.مهنيًا: تقضي طيلة اليوم باجتماعات مهمة تترتب عليها قرارات حاسمة وتتلقى الكثير من عروض العمل المغرية.عاطفيًا: توجّه بعض الملاحظات إلى الحبيب حول تصرفاته وتناقشه بها وتقدّم من جهتك بعض التنازلات لتنجح علاقتك به.صحيًا: دقق جيدًا في كل ما تتناوله من مأكولات، وخفف من المقالي ولا سيما مساء.مهنيًا: تجتاز العقبات وتكون سعيدًا بإنجازك وترتفع المعنويات مجددًا، وتبرهن للجميع أنك صاحب موهبة فذة وقدرة كبيرة على الابتكار.عاطفيًا: تبدو الأفكار واضحة وتكون قادرًاعلى تحقيق ما تريد وترغب في أخذ المبادرة بعد تعب الأيام الماضية.صحيًا: إذا أردت أن تكتسب سمرة لا تعرض نفسك كثيرًا لأشعة الشمس لأن بشرتك حساسة جدًا.مهنيًا: يوم جيّد وواعد مهنيًا تحصد فيه الدعم والتأييد، وتلتقي شخصًا جذابًا يكون له أثر إيجابي في مهنتك.عاطفيًا: تتوضح الأمور العالقة بينك وبين الشريك، بفضل الإرادة الصلبة والقدرة المدهشة على المثابرة والتفكير السليم والواعي.صحيًا: خفف من التدخين وتناول الكحول بكميات كبيرة في سهراتك، وحاول أن تكون معتدلًا.مهنيًا: إذا كنت متمسكًا بوجهة نظرك، لا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل.عاطفيًا: الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعكما إلى تفعيلها.صحيًا: تجنب الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة.مهنيًا: استعدّ لإنجاز مشروع مهم قد يغير حياتك ويعود عليك بأرباح طائلة تسثمرها في المستقبل لإنشاء عمل خاص بك.عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام.صحيًا: إذا أكثرت من تناول المنبهات في فترة بعد الظهر فلا تستغرب الأرق ليلًا.مهنيًا: لا تكن ضعيفًا أمام العثرات وشدائدها ولا تسمح للآخرين أصحاب النيات السيئة وضع العراقيل أمامك، بل حطّم خبثهم ومَكرهم.عاطفيًا: حدد طبيعة علاقتك مع الحبيب، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعجه وقد تسبب له النفور منك والابتعاد.صحيًا: لا تساوم على حساب صحتك من أجل الحصول على مبلغ زهيد مقابل ساعات عمل إضافية ترهقك.مهنيًا: تتمتع بنشاط وحيوية ولديك المقدرة لإنجاز الكثير من المهام الشاقة الملقاة على عاتقك وتنجح.عاطفيًا: جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة فهي لن تتكرر ثانية في المدى المنظور.صحيًا: قم بأي نشاط يبقيك في حركة بدل الجلوس ومشاهدة التلفزيون وتناول الطعام.مهنيًا: قد تطرأ أحداث خارجة عن إرادتك تزعجك وتثير توترك، إياك أن تجازف بنجاحك وبمكانتك بسبب بعض الانفعالات.عاطفيًا: إذا تنازلت للشريك في الأمور الأساسية، فقد تواجه لاحقًا مواقف أكثر صعوبة وعجزًا عن المواجهة في الأمور الكبيرة.صحيًا: لا تضعف أمام المغريات لدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام.