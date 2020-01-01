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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 29 يوليو 2020

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:51 ص
الأبراج
الأبراج
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، اليوم الأربعاء 29 يوليو، كالتالي:

الحمل
مهنيًا: فرص لاستثمارات مالية مربحة تتاح لك اليوم حاول أن تستفيد منها والوقت غير مناسب لتقوم اليوم بأي تغيرات قد لا تكون في مصلحتك.
عاطفيًا: لا تتردد في الإجابة عن الأسئلة المحرجة التي يطرحها عليك الشريك، فهو يعرف ما تمر به من ظروف دقيقة.
صحيًا: إحمِ مصالحك من فورات الغضب وحاول ألاّ تتشاجر مع أحد لأنها فترة قد تحمل حوادث عابرة أو وعكة صحيّة أو تراجعًا كبيرًا في الحظّ.

الثور
مهنيًا: يوقظ هذا اليوم حيوية كبيرة فيك، ويعني على الصعيد العام حماسة ومواجهة، وقد تلوم فريقًا ما على عدم التجاوب معك.
عاطفيًا: لا تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، والى أين ستقودك هذه العلاقة وخصوصًا أن أفقها غير واضح.
صحيًا: تمنّي النفس بالعودة إلى الأيام الخوالي حين كان وضعك الصحي على أفضل ما يكون، لكن الأمر مستحيل.

الجوزاء
مهنيًا: عليك أن تكون حذرًا في تصرّفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك وينتظرون أقرب فرصة المناسبة للنيل منك.
عاطفيًا: إذا بدأت تشعر بالملل مع الشريك فعليك إيجاد البدائل سريعًا وهي متوافرة أمامك قبل الوصول إلى طريق مسدود.
صحيًا: حاول أن تكون متمالك الأعصاب وهادئًا ومترويًا ومتماسكًا هذا اليوم.

السرطان
مهنيًا: يحمل هذا اليوم آفاقًا واسعة واحتمالات شتى وتنسيقًا يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع
عاطفيًا: في الجو مصالحة أو لقاء أوعودة الى حياتك العاطفية كما كانت منذ زمن، فتنتعش مجددًا وتقدم على خطوات مهمة جدًا
صحيًا: خفف من المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات واللحوم.

الاسد
مهنيًا: تقضي طيلة اليوم باجتماعات مهمة تترتب عليها قرارات حاسمة وتتلقى الكثير من عروض العمل المغرية.
عاطفيًا: توجّه بعض الملاحظات إلى الحبيب حول تصرفاته وتناقشه بها وتقدّم من جهتك بعض التنازلات لتنجح علاقتك به.
صحيًا: دقق جيدًا في كل ما تتناوله من مأكولات، وخفف من المقالي ولا سيما مساء.

العذراء
مهنيًا: تجتاز العقبات وتكون سعيدًا بإنجازك وترتفع المعنويات مجددًا، وتبرهن للجميع أنك صاحب موهبة فذة وقدرة كبيرة على الابتكار.
عاطفيًا: تبدو الأفكار واضحة وتكون قادرًاعلى تحقيق ما تريد وترغب في أخذ المبادرة بعد تعب الأيام الماضية.
صحيًا: إذا أردت أن تكتسب سمرة لا تعرض نفسك كثيرًا لأشعة الشمس لأن بشرتك حساسة جدًا.

الميزان
مهنيًا: يوم جيّد وواعد مهنيًا تحصد فيه الدعم والتأييد، وتلتقي شخصًا جذابًا يكون له أثر إيجابي في مهنتك.
عاطفيًا: تتوضح الأمور العالقة بينك وبين الشريك، بفضل الإرادة الصلبة والقدرة المدهشة على المثابرة والتفكير السليم والواعي.
صحيًا: خفف من التدخين وتناول الكحول بكميات كبيرة في سهراتك، وحاول أن تكون معتدلًا.

العقرب
مهنيًا: إذا كنت متمسكًا بوجهة نظرك، لا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل.
عاطفيًا: الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعكما إلى تفعيلها.
صحيًا: تجنب الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة.

القوس
مهنيًا: استعدّ لإنجاز مشروع مهم قد يغير حياتك ويعود عليك بأرباح طائلة تسثمرها في المستقبل لإنشاء عمل خاص بك.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام.
صحيًا: إذا أكثرت من تناول المنبهات في فترة بعد الظهر فلا تستغرب الأرق ليلًا.

الجدي
مهنيًا: لا تكن ضعيفًا أمام العثرات وشدائدها ولا تسمح للآخرين أصحاب النيات السيئة وضع العراقيل أمامك، بل حطّم خبثهم ومَكرهم.
عاطفيًا: حدد طبيعة علاقتك مع الحبيب، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعجه وقد تسبب له النفور منك والابتعاد.
صحيًا: لا تساوم على حساب صحتك من أجل الحصول على مبلغ زهيد مقابل ساعات عمل إضافية ترهقك.

الدلو
مهنيًا: تتمتع بنشاط وحيوية ولديك المقدرة لإنجاز الكثير من المهام الشاقة الملقاة على عاتقك وتنجح.
عاطفيًا: جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة فهي لن تتكرر ثانية في المدى المنظور.
صحيًا: قم بأي نشاط يبقيك في حركة بدل الجلوس ومشاهدة التلفزيون وتناول الطعام.

الحوت
مهنيًا: قد تطرأ أحداث خارجة عن إرادتك تزعجك وتثير توترك، إياك أن تجازف بنجاحك وبمكانتك بسبب بعض الانفعالات.
عاطفيًا: إذا تنازلت للشريك في الأمور الأساسية، فقد تواجه لاحقًا مواقف أكثر صعوبة وعجزًا عن المواجهة في الأمور الكبيرة.
صحيًا: لا تضعف أمام المغريات لدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام.

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