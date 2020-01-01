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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم معارضة الأحزاب.. برلمان تركيا يقر قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:48 ص
البرلمان التركي
البرلمان التركي
أمينة ذكى
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وافق البرلمان التركي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل، بحسب صحيفة «سوزجو» التركية المعارضة.

ووفقا للصحيفة فقد جرت المناقشات فى اللجنة حول مشروع القانون الذى لاقى معارضة شديدة له من كافة الأحزاب السياسية بالبرلمان باستثناء «العدالة والتنمية» الحاكم، وحليفه حزب «الحركة القومية».

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تمرير القانون من خلال لجنة العدل، ومهو ما يعتبر كخطوة تمهد لإقراره بالجمعية العامة للبرلمان، وسط تزايد احتجاجات من المعارضة، والشعب التركى الذى يرفض فرض أية وصايا على حريته الشخصية.

أهم بنود القانون

- يطالب القانون الجديد المنصات التى يتجاوز عدد مستخدميها المليون شخص يوميًا فى تركيا أن تؤسس مكتبًا أو تُعين ممثلًا قانونيًا عنها فى البلاد يكون مسؤولا من الناحية القانونية أمام السلطات التركية.

- على هذه المنصات تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم محلية موجودة فى تركيا، وفى حالة عدم الامتثال، سيتم خفض النطاق الترددى لنشاط الشركات على الإنترنت.

- قبول الأفعال التي يجرّمها القانون التركي كجرائم أيضًا على مواقع التواصل، ومشاركة البيانات الشخصية لمرتكبيها مع الأجهزة الأمنية والقضائية.

- حذف المنشورات المتعلقة بدعم الإرهاب والمتضمنة لخطاب الكراهية خلال مدة أقصاها 24 ساعة، تحت طائلة غرامة مالية تتراوح ما بين مليون و5 ملايين ليرة تركية.

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