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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمم المتحدة» تعقد المؤتمر السنوي السابع حول القدس

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:40 ص
القدس
القدس
مروة عنبر
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عقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المؤتمر السنوى السابع حول قضية القدس تحت عنوان "الضم عمليا- حياة الفلسطينيين فى القدس".

جاء المؤتمر بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، وبالتنسيق مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وافتتح المؤتمر ممثل الأمم المتحدة، الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري، ومدير دائرة فلسطين وشؤون القدس بمنظمة التعاون الإسلامي السفير علي الغوتالي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور.

وتناول السفير منصور في كلمته، تاريخ نشوء قضية القدس التي بدأت مع نهاية الأربعينات، مؤكدا أن إسرائيل تقوم بعمليات الضم في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة منذ اليوم الأول لاحتلالها للأرض الفلسطينية، وفقا لوكالة وفا.

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، بدأت جلسة نقاش بمشاركة كل من مها عبد الله من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في القدس، وحاجيت عفران من السلام الآن في القدس، وأسامة خليل من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين سلطوا الضوء على تاريخ الضم الإسرائيلي غير القانوني للقدس الشرقية منذ عقود، والواقع المعاصر للمقدسيين الفلسطينيين في ظل هذا النظام.

كما تطرق منصور خلال الجلسة إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة على وجه الخصوص، إلى جانب إجراءات تغيير معالم المدينة التاريخية.

وشدد منصور على أهمية اتخاذ إجراءات عملية باتجاه المساءلة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع انتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية.

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