الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على الفلسطينيين شرق خان يونس

توغلت الآليات العسكرية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار على أراضي المواطنين الزراعية.وأفادت مصادر محلية، بأن 4 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق بلدة عبسان إلى الشرق من خان يونس، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وفقا لصحيفة القدس.وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة عدة مناطق وسط وجنوب القطاع.