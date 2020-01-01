اليابان تحطم رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا اليومية برصد 982 حالة

سجلت اليابان 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى إجمالي تسجله البلاد في يوم واحد، وفقًا لإحصاءات وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.وذكرت الوكالة اليوم الأربعاء أن هذه الإحصائيات التي تستند إلى معلومات من السلطات المحلية، تعكس عودة ظهور العدوى الفيروسية التي بدأت في التوسع خارج العاصمة طوكيو، وحطمت اليابان الرقم القياسي السابق لمعدل الإصابات خلال يوم واحد والذي بلغ 981 حالة جديدة الخميس الماضي.وسجلت مقاطعتا أوساكا وأيتشي أمس 155 و110 إصابات جديدة على التوالي، وهو رقم قياسي خلال يوم واحد بالنسبة للمقاطعتين اللتين تُعتبران من أكثر المناطق الحضرية اكتظاظا بالسكان.وسجلت العاصمة طوكيو، أكثر المناطق تضررا في اليابان، أمس 266 حالة مقارنة بالـ131 إصابة التي سجلتها أمس الأول عندما انخفض معدل الإصابات إلى أقل من 200 للمرة الأولى في سبعة أيام.