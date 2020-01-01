مسجد للنخبة.. داوود أوغلو: عنصرية أردوغان ظهرت في افتتاح آيا صوفيا

قال رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داوود أوغلو، إن عنصرية النظام التركي الحاكم كانت واضحة للغاية في افتتاح متحف آيا صوفيا للصلاة، حيث إن النظام الحاكم هو الذي حدد لأول مرة في التاريخ الإسلامي من سيحضر الصلاة في بيت الله، ومن لن يدخل المسجد، وفقا لما ذكرت جريدة "تي 24" التركية.وأضاف أوغلو: "لأول مرة في تاريخ الإسلام، يتم حجز مسجد للنخبة".وحول ظلم الأكرد في تركيا، أكد أوغلو أنه يؤيد التدريس باللغة الكردية، وتعليم اللغة سواء في المدارس أو المجتمع، من أجل تحقيق السلام المجتمعي والتضامن.وحول تسليم حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان لـ50 ألف من مسلمي الإيجور اللاجئين لدى تركيا إلى الحكومة الصين، قال أوغلو، إن تلك الصفقة تعد خيانة للتاريخ، وتكشف سبب سعي الحزب الحاكم للتحالف مع رئيس الحزب الوطني اليساري، دوغو برينجك، الذي يعد متحدثا باسم الصين في تركيا.