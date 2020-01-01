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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دراسة تكشف تأثير «الشريط اللاصق» فى علاج آلام الظهر بعد الولادة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:44 ص
الشريط اللاصق
الشريط اللاصق
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حصل الباحث محمود أحمد الشرقاوي على درجة الماجستير في كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، تحت بحث بعنوان "أشرطة الكينسيو مقابل الضغط الوخزي على علاج آلام أسفل الظهر بعد الولادة"، وأشرف على الرسالة البحثية كل من الدكتورة هالة محمد حنفي، والدكتورة وفاء محمد كمال، والدكتور محمد فوزي أبو العينين.

وأجريت هذه الدراسة لتحديد تأثير استخدام الشريط اللاصق بالمقارنة مع الضغط الوخزي على ألم أسفل الظهر بعد الولادة، وتمت التجربة على ثلاثين سيدة يعانين من ألم أسفل الظهر تراوحت أعمارهن ما بين 20 إلى 35 عاما، ومؤشر كتلة الجسم لم يتجاوز 30 كجمم٢.

وتم اختيارهن من العيادات الخارجية لأمراض النساء والتوليد بمستشفى الشرطة بالقاهره الجديدة ومستشفى الشرطة بمدينة نصر، وقد تم تقسيمهن إلى مجموعتين: المجموعة (أ) 15 سيدة تم علاجهن باستخدام الشريط اللاصق، ابتداءً من الفقرة العجزية الثانية وحتى الفقرة القطنية الأولى، بمعدل ثلاث مرات أسبوعيًا لمدة أربعة أسابيع ومدة الجلسة ستة دقائق، ويتم بدء العلاج بعد الولادة بخمسة عشر يومًا لضمان رجوع الرحم لحجمه ووضعه الطبيعي.

وقد تم اختبارهن من قبل وبعد العلاج باستخدام المقياس المرئي المدرج لمعرفة درجة الإحساس بالألم والاختبار المعدل لشوبر لقياس مدى الحركة في الفقرات القطنية من العمود الفقري أثناء الانحناء للأمام والخلف بالإضافة إلى قياس مدى الحركة أثناء الانحناء للجانب الأيمن والأيسر.

وقد أوضحت المعالجة الإحصائية للنتائج أن الألم قد قل وأن مدى الحركة في الفقرات القطنية من العمود الفقري قد زاد أثناء الانحناء للأمام وللخلف ولكل من الجانب الأيمن والأيسر وذلك للمجموعة (أ) والتي تم علاجها باستخدام الشريط اللاصق، أما المجموعة (ب) والتي تم علاجها بالضغط بالإصبع فلم يحدث تغير في نتائجها تقريبًا.

مما سبق يتضح أن الشريط اللاصق له تأثير إيجابي في علاج ألم أسفل الظهر بعد الولادة.

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