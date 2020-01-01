الكويت: 2915 عالقًا مصريًا يغادرون إلى 5 محافظات عبر 17 رحلة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأربعاء، مغادرة 2915 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، والإسكندرية، وذلك عبر 17 رحلة جوية.وأوضحت "الطيران المدني"، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 7 رحلات على متنها 1385 راكبًا إلى القاهرة، و4 رحلات على متنها 620 راكبًا إلى أسيوط، و3 رحلات على متنها 455 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 310 ركاب إلى الإسكندرية، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الأقصر.كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، مغادرة 2699 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، وذلك عبر 16 رحلة جوية.