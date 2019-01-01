تفاصيل تراجع مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة بسبب كورونا

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل نحو 745 نقطة خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنحو 1002 نقاط عن نفس الفترة عام 2019، مشيرًا إلى أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة شهد تراجعًا بمعدلات التداول بنسبة 257% سنويا، ونحو 85% شهريًا.وأرجع خبراء الاتصالات سبب التراجع إلى تداعيات أزمة فيرس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"وتأثيره على الأسواق العالمية وجميع اقتصاديات الدول، مما أدى إلى تراجع معدلات نمو الاستثمار وتأسيس المشروعات الجديدة، كما أن عملية غلق قطاع الطيران والسياحة والسفر أدى إلى انكماش ومخاوف ضخ الاستثمار بالمشروعات الجديدة بالسوق المحلي.وأكد التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخه منه، على أن المؤشر يضم نحو 5 شركات هي شركة "راية" لخدمات الاتصالات، و"فوري" لتكنولوجيا المدفوعات الفورية، والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، والمصرية لمدينة الانتاج الاعلامي، والشركة المصرية للاتصالات.وأفاد التقرير بأن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل نحو 830 نقطة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 1063 نقطة عن نفس الفترة عام 2019، مشيرًا إلى أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة شهد تراجعًا بمعدلات التداول بنسبة 233% سنويا، ونحو 3% شهريًا.وأشار التقرير إلى أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبوصة المصرية سجل نحو 823 نقطة خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 505 نقاط عن نفس الفترة عام 2019، كما أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة شهد نموًا بمعدلات التداول بنسبة 328% سنويا ونحو 81% شهريًا.