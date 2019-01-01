رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل تراجع مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة بسبب كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:25 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
طارق عتمان
طباعة
كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل نحو 745 نقطة خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنحو 1002 نقاط عن نفس الفترة عام 2019، مشيرًا إلى أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة شهد تراجعًا بمعدلات التداول بنسبة 257% سنويا، ونحو 85% شهريًا.

وأرجع خبراء الاتصالات سبب التراجع إلى تداعيات أزمة فيرس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"وتأثيره على الأسواق العالمية وجميع اقتصاديات الدول، مما أدى إلى تراجع معدلات نمو الاستثمار وتأسيس المشروعات الجديدة، كما أن عملية غلق قطاع الطيران والسياحة والسفر أدى إلى انكماش ومخاوف ضخ الاستثمار بالمشروعات الجديدة بالسوق المحلي.

وأكد التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخه منه، على أن المؤشر يضم نحو 5 شركات هي شركة "راية" لخدمات الاتصالات، و"فوري" لتكنولوجيا المدفوعات الفورية، والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، والمصرية لمدينة الانتاج الاعلامي، والشركة المصرية للاتصالات.

وأفاد التقرير بأن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل نحو 830 نقطة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 1063 نقطة عن نفس الفترة عام 2019، مشيرًا إلى أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة شهد تراجعًا بمعدلات التداول بنسبة 233% سنويا، ونحو 3% شهريًا.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبوصة المصرية سجل نحو 823 نقطة خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 505 نقاط عن نفس الفترة عام 2019، كما أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة شهد نموًا بمعدلات التداول بنسبة 328% سنويا ونحو 81% شهريًا.
تفاصيل تراجع مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة بسبب كورونا
تفاصيل تراجع مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة بسبب كورونا
تفاصيل تراجع مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة بسبب كورونا
تفاصيل تراجع مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة بسبب كورونا
تفاصيل تراجع مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة بسبب كورونا
تفاصيل تراجع مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة بسبب كورونا

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: مصر أفضل مثال لمكافحة التهاب الكبد بإفريقيا

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

السيسي: «ربنا سلّمها معانا.. ماتخلوناش نرجع للإغلاق تانى»

وزير قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم سبتمبر 2021

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى القاهرة والمحافظات

تسريبات صحفية حول سعر لقاح شركة «موديرنا» ضد كورونا

زوجة مؤسس «أمازون» السابقة تتبرع بـ1.7 مليار دولار للعمل الخيرى

رابط موقع مبادرة مايغلاش عليك لمعرفة شركات المبادرة mobadra.gov.eg

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

دراسة تكشف تأثير «الشريط اللاصق» فى علاج آلام الظهر بعد الولادة

أشرف زكى: مكتبات بسور أكاديمية الفنون لـ5 قطاعات بالثقافة

تغريد النجار تنتهي من كتابها الأول «بعد العيد»

جابر عصفور يجري عملية جراحية.. ويطمئن محبيه: «أنا بخير»