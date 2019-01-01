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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تأسيس 336 شركة اتصالات خلال الربع الأول لعام 2020

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:01 ص
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
طارق عتمان
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كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة التي تم تأسيسها بالقطاع خلال الربع الأول للعام الجاري «يناير – مارس 2020» سجلت نحو 336 شركة جديدة برأسمال بلغ قيمته نحو 188.62 مليون جنيه، مقارنة بنحو 456 شركة جديدة عن نفس الفترة عام 2019، برأسمال قيمته 666.47 مليون جنيه.

وأرجع خبراء الاتصالات سبب التراجع إلى تداعيات أزمة فيرس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وتأثيره علي الأسواق العالمية وجميع اقتصاديات الدول، مما أدي إلى تراجع معدلات نمو الاستثمار وتأسيس المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أن عملية غلق قطاع الطيران والسياحة والسفر أدى إلى انكماش ومخاوف ضخ الاستثمار بالمشروعات الجديدة بالسوق المحلي.

وأكد التقرير-الذي حصلت «الدستور» علي نسخه منه، علي أن الشركات الجديدة التي تم تأسيسها بالربع الأول لعام 2020 شملت نحو80 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 142.24 مليون جنيه، وعدد 108 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته نحو 59.46 مليون جنيه، وعدد 9 شركات بقطاع الاتصالاتـ وعدد 12 شركة بقطاعات اخري مقارنة بنحو 353 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 491.14 مليون جنيه، وعدد 48 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته نحو 43.04 مليون جنيه، وعدد 26 شركات بقطاع الاتصالات، وأخير 29 شركة بقطاعات أخرى.

وأشار التقرير إلي أن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة التي تم تأسيسها بالقطاع خلال شهر مارس الماضي سجلت نحو 84 شركة جديدة برأسمال بلغ قيمته نحو 99.87 مليون جنيه، مقارنة بنحو 153 شركة جديدة عن نفس الفترة عام 2019، برأسمال قيمته 187.79 مليون جنيه.

وقال التقرير، أن الشركات الجديدة شملت 52 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 96.11 مليون جنيه، وعدد 31 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته نحو 30.66 مليون جنيه، وعدد شركة واحدة بقطاع الاتصالات، مقارنة بنحو 133 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 179.55 مليون جنيه، وعدد 12 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته نحو 7.55 مليون جنيه، وعدد 6 شركة بقطاع الاتصالات، وعدد 2 شركة بقطاعات أخرى عن نفس الفترة عام 2019.

وقال التقرير، إن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة التي تم تأسيسها بالقطاع خلال شهر فبراير الماضي سجلت نحو 124 شركة جديدة برأسمال بلغ قيمته نحو 51.22 مليون جنيه، مقارنة بنحو 163 شركة جديدة عن نفس الفترة عام 2019 برأسمال قيمته 336.41 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الجديدة شملت 74 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 25.58 مليون جنيه، وعدد 40 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته نحو 24.12 مليون جنيه، وعدد 5 شركات بقطاع الاتصالات وأخيرًا 5 شركات بقطاعات أخري، مقارنة بنحو 188 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 183.53 مليون جنيه وعدد 16 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته نحو 29.28 مليون جنيه، وعدد 17 شركات بقطاع الاتصالات برأسمال قيمته 22.90 مليون جنيه، وأخيرًا 12 شركة بقطاعات أخرى برأسمال قيمته 10.69 مليون جنيه.

وتابع التقرير: عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة التي تم تأسيسها بالقطاع خلال شهر يناير الماضي سجلت نحو 129 شركة جديدة برأسمال بلغ قيمته نحو 37.53 مليون جنيه مقارنة بنحو رأسمال قيمته 142.27 مليون جنيه.

وأشار التقرير الي أن الشركات الجديدة شملت 82 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 20.55 مليون جنيه، وعدد 37 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته نحو 4.68 مليون جنيه، وعدد 3 شركات بقطاع الاتصالات، وأخيرًا 7 شركات بقطاعات اخري براسمال 2.18 مليون جنيه، مقارنة بنحو 102 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 128.06 مليون جنيه، وعدد 20 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته نحو 6.21 مليون جنيه، وعدد 3 شركات بقطاع الاتصالات وأخيرًا 15 شركات بقطاعات أخرى برأسمال 7.39 مليون جنيه.
تأسيس 336 شركة اتصالات خلال الربع الأول لعام 2020
تأسيس 336 شركة اتصالات خلال الربع الأول لعام 2020
تأسيس 336 شركة اتصالات خلال الربع الأول لعام 2020
تأسيس 336 شركة اتصالات خلال الربع الأول لعام 2020
تأسيس 336 شركة اتصالات خلال الربع الأول لعام 2020
تأسيس 336 شركة اتصالات خلال الربع الأول لعام 2020

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