مصدر أمنى ينفى وفاة قيادى إخوانى بمحبسه متأثرًا بـ«كورونا»

نفى مصدر أمني، صحة ما بثته شبكة رصد الإخوانية، بشأن وفاة أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية داخل محبسه بقسم شرطة الزقازيق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.وقال المصدر، إن المذكور محبوس على ذمة إحدى القضايا، وحال ترحيله للعرض على النيابة المختصة شعر بحالة إعياء، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفى فور وصوله.وأوضح المصدر، أن تقرير الكشف الطبي عليه أفاد أن سبب الوفاة ناتجة عن توقف عضلة القلب.